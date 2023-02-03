كوريا ترسل فريق إنقاذ إلى تركيا لمساعدة ضحايا الزلزال

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​وصل اليوم الأربعاء إلى تركيا فريق إنقاذ كوري لمساعدة ضحايا الزلزال.وسينضم الفريق الكوري إلى جهود الإغاثة من الزلزال في المناطق المنكوبة في تركيا.ويتكون الفريق من حوالي 110 أعضاء، منهم 60 عضوا من وزارة الخارجية والوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، و50 عضوا من القوات الحربية الخاصة وأفراد الطب العسكريين، بالإضافة إلى عدد من كلاب الإنقاذ.ويعد الفريق الكوري الذي تم إرساله إلى تركيا الأكبر حجما من بين فرق الإغاثة المرسلة للخارج.وكان الرئيس "يون صوك يول" قد أصدر تعليمات بإرسال فريق للإنقاذ من أجل تقديم مساعدات طبية لتركيا في أسرع وقت ممكن. وقال الرئيس "يون" إن كوريا الجنوبية على أتم الاستعداد لمساعدة الدولة الشقيقة تركيا.وسوف تقدم الحكومة الكورية مساعدات إنسانية تبلغ قيمتها حوالي 6.3 مليار وون، بما في ذلك أدوية.كما ستقدم مساعدات إنسانية لسوريا التي تعرضت أيضا للزلزال، وذلك فور إعلان المنظمات الدولية عن حجم المساعدات المطلوبة هناك.