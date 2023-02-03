كيم جونغ أون يزور ثكنات الجيش برفقة زوجته وابنته

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قام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أمس الثلاثاء بزيارة لمقر إقامة قادة الجيش برفقة زوجته "ري سول جو" وابنتهما "كيم جو إيه" بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس الجيش الشعبي الكوري الشمالي.ونشر التلفزيون المركزي الكوري الشمالي اليوم الأربعاء عدة صور لزيارة "كيم جونغ أون" مع زوجته وابنته.وفي كلمة ألقاها في مأدبة أعقبت زيارته لمقر إقامة قادة الجيش، قال "كيم" إنه لا يشك في أن الروح القتالية للجيش الشعبي لم تتغير إطلاقا رغم الظروف الصعبة، وأن الولاء المطلق الفريد موروث عن الأجيال السابقة، مشيدا بالجيش الشعبي باعتباره أقوى الجيوش في العالم.وتأتي هذه الزيارة وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية قد تنظم عرضا عسكريا مساء اليوم للاحتفال بالذكرى الـ75 على تأسيس قواتها المسلحة.