رئيس الوزراء يعرب عن أسفه على موافقة البرلمان على عزل وزير الإدارة العامة والأمن

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أعرب رئيس الوزراء "هان دوك سو" عن "أسفه العميق" على موافقة البرلمان على اقتراح بعزل وزير الإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين" من منصبه، بسبب فشل الحكومة في التعامل مع حادث التدافع المميت الذي وقع في "إي تيه وان" في العام الماضي.وقد تم تمرير مقترح الإقالة بموافقة 179 نائبا ورفض 109 نواب في جلسة للبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة عُقدت بعد ظهر أمس الأربعاء، مما يجبر "لي" على تعليق مهام منصبه على الفور حتى تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستوافق على المقترح أم سترفضه.وفي رسالة إلى المواطنين والمسؤولين الحكوميين، قال "هان" بصفته رئيسا للوزراء فإنه يشعر "بالأسف الشديد" لوقوع هذا الحادث غير المسبوق في ظل معاناة البلاد من أوضاع صعبة للغاية. وطلب رئيس الوزراء من نائبي وزير الإدارة العامة والأمن التأكد من قيام الوزارة بواجباتها على النحو الصحيح.وأشار "هان" إلى أن الوزارة عملت على معالجة القضايا العالقة مثل إدارة الكوارث والابتكار الحكومي، ودعا جميع المسؤولين الحكوميين إلى التزام الهدوء وعدم السماح للأحداث الأخيرة بالتأثير على عملهم.كما طلب من موظفي الخدمة المدنية الاهتمام بالحفاظ على الانضباط والكرامة بما يليق بكونهم مسؤولين عموميين.