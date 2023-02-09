البيت الأبيض يقول إنه تم رصد مناطيد تجسس صينية في 5 قارات

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قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إنه تم رصد مناطيد تجسس صينية فوق دول مختلفة في 5 قارات على مدى السنوات العديدة الماضية.وأدلت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "كارين جان بيير" بهذه التصريحات للصحفيين في مؤتمر صحفي على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، حيث قالت إن تلك المناطيد كلها جزء من أسطول صيني تم نشره لإجراء عمليات مراقبة وتجسس.وأكدت "جان بيير" أن الولايات المتحدة تتواصل مع حلفائها وشركائها فيما يتعلق بهذه القضية، حيث تتابع وزارة الخارجية الأمريكية تلك الاتصالات.وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، الجنرال "بات رايدر" قد أكد في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء أيضا أنه تم رصد تلك المناطيد في 5 قارات على الأقل فوق مناطق مثل أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وشرق آسيا وأوربا، وأنها كلها مخصصة للمراقبة لكنها تختلف في حجمها وقدراتها.ودعت نائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان" يوم الاثنين حوالي 150 دبلوماسيا من 40 سفارة في واشنطن لتقديم إحاطة لهم بشأن منطاد التجسس الصيني.