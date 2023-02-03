كوريا تتعهد بتقديم كل دعم ممكن إلى تركيا

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أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" محادثات هاتفية مع نظيره التركي أمس الأربعاء، حيث تعهد بتقديم "كل الدعم الممكن" لجهود التعافي من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في وقت سابق من هذا الأسبوع.كما أعرب "بارك" عن عميق التعازي لوزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، وقال إن حكومة كوريا الجنوبية تخطط لتقديم كل الدعم الممكن لجهود الإغاثة، بما في ذلك إرسال فرق إنقاذ للطوارئ، وأضاف أن الشعب الكوري الجنوبي يقف متضامنا مع الشعب التركي.وردا على ذلك، أعرب "جاويش أوغلو" عن تقديره لدعم كوريا الجنوبية، التي وصفها بـ"الدولة الشقيقة" لتركيا.كما طلب الوزير "بارك" اهتمام تركيا بسلامة المواطنين الكوريين في المناطق المتضررة، ورد الوزير التركي بأن حكومته ستهتم بهذا الأمر.