كوريا تشدد على التعاون الدولي في مواجهة الأوبئة المستقبلية

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أكد وزير خارجية كوريا الجنوبية "بارك جين" على ضرورة تعاون المجتمع الدولي من أجل الحيلولة دون تفشي جائحة أخرى في المستقبل.جاء ذلك في الاجتماع الوزاري لخطة العمل العالمية لمواجهة جائحة كورونا، الذي أقيم عبر الفيديو أمس بمشاركة وزراء خارجية مختلف دول العالم، حيث أوضح أنه يمكن القول بحذر أن جائحة كورونا تقترب من نهايتها بفضل جهود المجتمع الدولي، معتبرا أن خطة العمل العالمية لعبت دورا في بناء الزخم السياسي اللازم لتعزيز المشاركة والتضامن، بينما أظهرت مرونة وكفاءة العمل الدولي في حالات الطوارئ.وشدد بارك على ضرورة الاستمرار في تأمين الوصول الدولي إلى وسائل مكافحة جائحة كورونا على نحو عادل، موضحا أن كوريا الجنوبية ستستمر في تقديم الدعم الضروري، بما في ذلك التبرع بمبلغ 300 مليون دولار إلى مبادرة تسريع عملية الإنتاج والتوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا، كما أكد على ضرورة الاستثمار المستمر في النظم الصحية الإقليمية والوطنية.وخلال نفس الاجتماع قال وزير الخارجية الأمريكي "توني بليكن" إن جائحة كورونا ليست مجرد أزمة صحية عالمية، بل هي أيضا أزمة أمنية واقتصادية وإنسانية، وهي لم تنته بعد لكنها وصلت إلى نقطة تحول.كما أكد على أهمية تضافر الجهود المستمرة لإضفاء الطابع المؤسسي على الاستجابات القائمة للجائحة وتعزيز الأمن الصحي.