تقرير يقول إن كوريا الشمالية سرقت مليار دولار من العملات الافتراضية العام الماضي

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قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة إن مجموعات القرصنة الإلكترونية المرتبطة بالحكومة الكورية الشمالية قد سرقت أكثر من مليار دولار من العملات الافتراضية خلال العام الماضي، لتسجل رقما قياسيا غير مسبوق.وأوضح التقرير الذي أعده فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، التابعة لمجلس الأمن، أن كوريا الشمالية سرقت أكبر كمية غير مسبوقة من العملات الافتراضية خلال العام الماضي واستخدمتها في تطوير الأسلحة النووية.وأشار التقرير إلى أن حجم العملات الافتراضية التي سرقتها كوريا الشمالية خلال العام الماضي قد تراوح بين 630 مليون دولار وأكثر من مليار دولار، موضحا أن معظم الهجمات الإلكترونية التي شنتها بيونغ يانغ جرت بواسطة المجموعات الخاضعة لمراقبة المكتب العام للاستطلاعات في كوريا الشمالية، ومن بينها مجموعات: "كيم سوكي"، و"لازاروس"، و"أندارييل".