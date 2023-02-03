فريق الإنقاذ الكوري يُخرج 4 أشخاص من تحت الأنقاض في تركيا

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بدأ فريق الإنقاذ الكوري الجنوبي الذي تم إرساله إلى المناطق المتضررة في تركيا بسبب الزلزال القوي الذي ضربها مؤخرا، في تنفيذ عمليات الإنقاذ في الساعة الخامسة من صباح اليوم، حيث نجح في إخراج أربعة أشخاص من تحت الأنقاض.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الفريق الذي بدأ في تنفيذ أنشطة الإنقاذ في مدرسة أنطاكيا الثانوية بولاية هاتاي قد تمكن من إنقاذ رجل في السبعينيات من العمر وكذلك أسرة مكونة من أبوين وطفلة عمرها عامان. وقد جاء ذلك بعد أن قام الفريق بانتشال 4 جثث في نفس المكان الذي أنقذ فيه الأشخاص الاربعة .وقد اختار الفريق الكوري منطقة أنطاكيا حسب طلب السلطات التركية، حيث وضع مخيما هناك في مدرسة "سليم الأناضول" في تلك المنطقة.ويعد هذا الفريق الأكبر حجما من بين فرق الإنقاذ التي أرسلتها الحكومة الكورية للخارج حتى الآن، حيث يتكون من 118 عضوا، من بينهم مسؤول من وزارة الخارجية، و49 من وزارة الدفاع، و62 من قوات إطفاء الحرائق والإنقاذ، و6 من مؤسسة "كويكا".