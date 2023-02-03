كوريا الشمالية تنظم عرضا عسكريا ليليا في يوم تأسيس القوات المسلحة

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه تمت إقامة عرض عسكري ليلي كبير أمس احتفالا بمرور 75 عاما على تأسيس الجيش الشعبي الكوري الشمالي.وحضر العرض الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وهو يرتدي زيا مشابها لما كان يرتديه جده الزعيم الأسبق مؤسس الدولة "كيم إيل سونغ"، لكنه لم يلق خطابا كما فعل من قبل.وظهرت في العرض العسكري مجموعة متنوعة من أنظمة الأسلحة الكورية الشمالية، حيث سار صف من العربات في المقدمة ثم صفوف من المركبات الميكانيكية بما في ذلك المدافع المضادة للدبابات والدبابات، ثم الصواريخ التكتيكية والصواريخ كروز بعيدة المدى.وكان من اللافت بشكل خاص ظهور مجموعة من وحدات العمليات النووية التكتيكية في الجزء الثاني من العرض العسكري. وأوضح تقرير وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن ذلك يظهر القدرات القوية على ردع الحرب والهجمات المضادة.وكان آخر صف في العرض العسكري مكونا من صواريخ بالستية عابرة للقارات كما كان متوقعا، وقد وصفته الوكالة بأنه يظهر أكبر قدرة وطنية على الهجمات النووية.وقد حضر برفقة كيم في ذلك العرض كل من زوجته "لي سول جو" وابنته "كيم جو إيه"، إلى جانب "كانغ سون نام" وزير الدفاع، و"كيم دوك هون" رئيس الوزراء، وغيرهما من كبار المسؤولين.