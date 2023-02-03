فريق الإنقاذ الكوري يعثر على 3 ناجين آخرين في أنقاض الزلزال في تركيا

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أنقذ عمال الإغاثة الكوريون الجنوبيون 3 ناجين آخرين اليوم الخميس في تركيا، في المنطقة التي دمرها الزلزال في محافظة "هطاي".وأنقذ الفريق الكوري الجنوبي أبًا وابنته البالغة من العمر عامين من أنقاض مبنى مكون من 5 طوابق في حوالي الساعة 10 صباحا، كما تمكن عمال الإنقاذ من العثور على ناجية أخرى في المنطقة.وتم إنقاذ الطفلة والأب البالغ من العمر 40 عاما أولا، ويُقال إنها في حالة واعية ومستقرة.وتم اكتشاف رضيع آخر يبلغ من العمر عاما واحدا، لكنه كان قد توفي بالفعل قبل إنقاذه.ويبحث الفريق حاليا عن ناجين آخرين في المبنى المنهار، حيث ورد أنه تم العثور على طفلين آخرين.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، استطاع الفريق إنقاذ رجل في منتصف السبعينات بالقرب من مدرسة "أنطاكيا" الثانوية.