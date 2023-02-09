الرئيس يون يزور السفارة التركية لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال

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زار الرئيس "يون صوك يول" السفارة التركية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس لتقديم تعازيه في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.ووفقا للمكتب الرئاسي، قال الرئيس "يون" للسفير التركي في سيول "مراد تامر" إن كوريا الجنوبية ستبذل قصارى جهدها لمساعدة الشعب التركي على تجاوز الحزن والأسى بسبب الكارثة.وقال الرئيس "يون" إنه تلقى بلاغا من فريق الإنقاذ الكوري الجنوبي الذي تم إرساله إلى منطقة "أنطاكيا" بأن الوضع مروع وصعب هناك، لكنهم تعهدوا ببذل قصارى جهدهم في عمليات الإنقاذ والإغاثة.وأضاف أن كوريا الجنوبية سترسل فريقا آخر ليحل محل الفريق الحالي بعد فترة من الوقت.وطلب "يون" من السفير نقل عزائه إلى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".وردا على ذلك، قال السفير التركي إن الرئيس "أردوغان" طلب منه نقل شكره وتحياته إلى "يون".