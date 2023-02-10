كوريا الجنوبية ترفع مساعداتها الخارجية بنسبة 21% هذا العام

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية الجنوبية زيادة مساعداتها المالية للدول الأفريقية تدريجيا إلى أكثر من تريليون وون بحلول عام 2030.وقال مكتب تنسيق السياسات الحكومية إن الحكومة وافقت على تلك الخطة أمس الخميس في اجتماع للجنة التعاون الإنمائي الدولي.وفي الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء "هان دوك سو"، حددت اللجنة ميزانية هذا العام للمساعدات الإنمائية الرسمية عند 4.77 تريليون وون، بزيادة قدرها 838 مليار وون، أي 21.3%، مقارنة بالعام الماضي.وقال "هان" إن الزيادة تمثل أكبر زيادة سنوية، وأكد أن نسبة الزيادة تمثل النسبة الأكبر في السنوات العشر الأخيرة، مما يدل على تصميم إدارة "يون صوك يول" على إدراج كوريا الجنوبية ضمن أكبر 10 دول في العالم من حيث المساعدات الإنمائية الرسمية خلال فترة ولايته.وتخطط كوريا الجنوبية لبرامج مساعدة لـ56 وكالة دولية و92 دولة هذا العام، حيث سيتم تخصيص حوالي 39% من الميزانية للدول النامية في آسيا، وحوالي 20% منها للدول الأفريقية.