القيادة الاستراتيجية تشرف على الأمن الإلكتروني والغواصات وطائرات التسلل

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من المتوقع أن تشرف القيادة الاستراتيجية لكوريا الجنوبية، والتي ستنطلق في العام القادم، على وحدات الفضاء والأمن الإلكتروني وطائرات التسلل من طراز "إف-35" والغواصات.وكشف "ريو مو بونغ"، رئيس مكتب إصلاح الدفاع بوزارة الدفاع، عن الخطة أمس الخميس خلال منتدى استضافه المعهد الكوري لتحليلات الدفاع والسفارة البريطانية في سيول.وقال "ريو" إن القيادة الإستراتيجية المرتقبة ستشرف على قيادة العمليات الإلكترونية ووحدات الصواريخ والفضاء وعمليات الطيف الكهرومغناطيسي وعمليات المهام الخاصة، بالإضافة إلى الوحدات التي تشغل طائرات "إف-35" والغواصات.ومن المرجح أن تتولى وحدات عمليات الطيف الكهرومغناطيسي، والتي يتم الكشف عنها لأول مرة، مسؤولية الطائرات القادرة على الحرب الإلكترونية وأصول الحرب الإلكترونية الأرضية.وقال "ريو" إن القيادة الاستراتيجية ستتولى مهام الإشراف على عمليات النظام ثلاثي المحاور لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية للعدو.وأضاف أن هيئة الأركان المشتركة تعمل على توسيع مديرية مكافحة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، لتشكيل القيادة الاستراتيجية في عام 2024.