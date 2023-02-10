وزير الخارجية الكوري يحضر مؤتمر ميونخ للأمن الأسبوع القادم

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من المقرر أن يشارك وزير خارجية كوريا الجنوبية "بارك جين" في مؤتمر ميونخ الأمني السنوي في ألمانيا الأسبوع القادم، لعرض استراتيجية سيول الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.وأعلنت وزارة الخارجية أمس الخميس أن "بارك" يعتزم حضور أكبر مؤتمر سنوي في العالم حول سياسات الأمن الدولي، والذي يستقطب رؤساء ومسؤولين رفيعي المستوى من الدول الكبرى، والمقرر عقده في الفترة من 17 إلى 19 فبراير من هذا العام.ومع حضور عدد من كبار الدبلوماسيين، بما في ذلك وزير خارجية اليابان "يوشيماسا هاياشي" ووزير خارجية الصين "وانغ يي"، هناك تكهنات بأن "بارك" سيعقد محادثات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزراء الخارجية من الدول الأخرى.ويتوجه الاهتمام إلى ما إذا كان "بارك" سيجتمع مع نظيره الياباني على هامش المؤتمر، في أعقاب دعوة الوزير الكوري الجنوبي يوم الاثنين طوكيو إلى الالتزام الشامل بالإعلان المشترك لعام 1998 مع سيول، والذي تضمن اعتذارا عن قضية العمل القسري في زمن الحرب.