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السياسية

سيول وواشنطن تصدران إرشادات أمنية بشأن تهديدات بيونغ يانغ الإلكترونية

Write: 2023-02-10 10:12:36

سيول وواشنطن تصدران إرشادات أمنية بشأن تهديدات بيونغ يانغ الإلكترونية

Photo : KBS News

أصدرت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية ووكالة الأمن القومي الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اليوم الجمعة أول إرشادات أمنية مشتركة للبلدين بشأن الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة لكوريا الشمالية.
وحذرت الإرشادات من أن كوريا الشمالية ومجموعات القرصنة التابعة لها تقوم بهجمات على شبكات المؤسسات الرئيسية بالبرمجيات الخبيثة وباستخدام نطاقات مزيفة عبر شبكات افتراضية خاصة.
وتقوم مجموعات القرصنة بعد ذلك بتدمير الأنظمة وتشفيرها لطلب فدية مالية بالعملات المشفرة مقابل إرجاع البيانات.
وأشارت الإرشادات إلى أن سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تفترض أن كوريا الشمالية تستخدم العملات المشفرة التي تحصل عليها بالابتزاز من الهجمات الإلكترونية لتمويل المهام والأهداف ذات الأولوية لديها.
كما تضمنت الإرشادات المؤشرات الدالة على الاختراق، بما في ذلك عناوين الإنترنت وأسماء الملفات المشبوهة، لتسهيل رصد واكتشاف هجمات برامج الفدية للقراصنة الكوريين الشماليين.

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