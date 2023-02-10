رئيس الحزب الديمقراطي المعارض يمثل للاستجواب بشأن مزاعم الفساد

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من المقرر أن يمثل رئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ" للاستجواب أمام النيابة العامة اليوم الجمعة بشأن مزاعم الفساد المتعلقة بمشروعات التطوير العقاري.وسوف يمثل "لي" أمام مكتب النيابة العامة في منطقة سيول المركزية في حوالي الساعة 11 صباحا للتحقيق معه في تورطه المزعوم في مشروعات التطوير في منطقة "ديه جانغ دونغ" و"ويري" في مدينة "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي"، عندما كان عمدة للمدينة.ومن المتوقع أن يصل "لي" إلى مكتب النيابة العامة في الساعة 10:50 صباحا حيث سيصدر بيانا بشأن هذه القضية.وقد تم استجواب "لي" لأول مرة بشأن مزاعم الفساد في يوم 28 يناير، بعد حوالي أسبوعين ونصف من استجوابه في مزاعم تورطه في الرشوة المتعلقة برعاية بعض الشركات لنادي كرة القدم "صونغ نام".وقدم "لي" آنذاك بيانا مكتوبا من 33 صفحة إلى النيابة العامة في الجولة الأولى من التحقيق يوم 28 يناير، بينما رفض الإجابة عن الأسئلة في الاستجواب.ومن المتوقع أن يرفض الرد على الأسئلة في استجواب الجمعة أيضا، دون تقديم بيان مكتوب إضافي.