كوريا الجنوبية تستأنف إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للقادمين من الصين

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قررت الحكومة الكورية استئناف إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للمسافرين القادمين من الصين بدءا من الغد السبت.وأعلن "كيم صونغ هو" المسؤول في مقر القيادة المركزية لمكافحة الكوارث والسلامة، عن ذلك القرار اليوم الجمعة، موضحا أن نسبة حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المسافرين القادمين من الصين قد انخفضت إلى نطاق 1%، كما تراجعت أيضا المخاوف بشأن الإصابات بالسلالات المفرعية بين القادمين من الصين.وتخطط الحكومة الكورية للتخفيف تدريجيا من إجراءات الحجر الصحي الإضافية المفروضة على القادمين من الصين اعتمادا على تطورات الموقف.وفي أوائل الشهر الماضي، شددت سيول قيود الدخول على القادمين من الصين بعد عودة تفشي الفيروس هناك، وقررت تعليق إصدار التأشيرات قصيرة الأجل عبر بعثاتها الدبلوماسية في الصين. وردت الصين بإجراءات مماثلة ضد المسافرين من كوريا الجنوبية في خطوة انتقامية ضد الإجراءات الكورية.