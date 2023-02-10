الولايات المتحدة تقول إن الجيش الصيني يقف وراء برنامج تجسس جوي واسع

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أكدت الولايات المتحدة أمس الخميس أن أسطولا من مناطيد التجسس الصينية قد حلق فوق خمس قارات بإشراف الجيش الصيني.وقال بيان صادر عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية إن الصين أرسلت مناطيد للمراقبة على ارتفاعات عالية إلى أكثر من 40 دولة من أجل جمع معلومات استخباراتية، وأضاف أن الولايات المتحدة تراجع الإجراءات ضد الوكالات المتورطة في انتهاك الصين للمجال الجوي الأمريكي.كما أكد المسؤول الأمريكي أن المصنع الصيني الذي صنع منطاد التجسس له صلات مباشرة بالجيش الصيني.وقال البيان إن منطاد التجسس الصيني الذي تم إسقاطه فوق المحيط الأطلنطي الأسبوع الماضي كان بالتأكيد من أجل التجسس وجمع المعلومات، رافضا مزاعم الصين بأنها مركبة جوية مدنية تجمع معلومات عن أنماط الطقس.وأضاف أن صور المنطاد التي جمعتها طائرات التجسس الأمريكية في أثناء عبوره البلاد أظهرت أنه قادر على إجراء جمع استخباراتي للإشارات بمعدات متعددة مصممة لتحميل المعلومات الحساسة، مع تركيب ألواح شمسية لتشغيلها.