رئيس الوزراء المنغولي يزور كوريا الجنوبية

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من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء المنغولي "لوفسان نامسراي أويون إردين" بزيارة لكوريا الجنوبية اعتبارا من يوم الاثنين القادم ولمدة 5 أيام.وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس وزراء منغولي كوريا الجنوبية منذ 12 عاما.وفي أثناء إقامته في سيول، سيعقد رئيس الوزراء المنغولي "أويون إردين" محادثات مع نظيره الكوري "هان دوك سو" لبحث القضايا المتعلقة بسبل تنمية علاقات التعاون بين سيول وأولان باتور.وقال مكتب رئيس الوزراء الكوري إن كوريا الجنوبية ومنغوليا أسستا العلاقات الدبلوماسية بينمها في عام 1990، ورفعتا في وقت لاحق هذه العلاقات إلى مستوى علاقات مشاركة استراتيجية.وأضاف أن البلدين وسعا آفاق التعاون المشترك لتشمل مجالات المعادن والموارد والتنمية والبيئة والرعاية الصحية والطبية، كما يتشاركان في القيم العامة، مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان.وأعرب المكتب عن أمل الحكومة الكورية في أن تسهم زيارة رئيس الوزراء المنغولي لكوريا الجنوبية في تعزيز علاقات المشاركة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.