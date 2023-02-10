سيول تفرض عقوبات مستقلة على أنشطة بيونغ يانغ السيبرانية

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أطلقت حكومة كوريا الجنوبية عقوبات مستقلة على كوريا الشمالية لمواجهة أنشطتها السيبرانية غير الشرعية التي تعد أحد مصادر الأموال المستخدمة في التطوير النووي والصاروخي، حيث أعلنت أنها قد أضافت إلى قائمة العقوبات المستقلة 4 أفراد كوريين شماليين و7 مؤسسات مارست أنشطة سيبرانية غير شرعية، بما في ذلك القرصنة وسرقة الأصول الافتراضية والمشاركة في تطوير برامج الكمبيوتر ذات الصلة وتدريب الخبراء.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها كوريا الجنوبية عقوبات مستقلة على كوريا الشمالية في المجال السيبراني.وكانت حكومة الرئيس "يون صوك يول" قد فرضت عقوبتين مستقلتين في شهري أكتوبر وديسمبر من العام الماضي على أفراد ومؤسسات في كوريا الشمالية متورطين في التطوير النووي والصاروخي والهروب من العقوبات الدولية.الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية تمارس أنشطة سيبرانية غير قانونية، مثل الهجمات الإلكترونية وسرقة الأصول الافتراضية، من أجل الحصول على الأموال اللازمة لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية.