فريق الإغاثة الكوري ينقذ 5 أشخاص في تركيا

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نجح فريق الإغاثة الكوري في إنقاذ 5 أشخاص من تحت الأنقاض التي نتجت عن الزلزال القوي الذي ضرب تركيا مؤخرا.وانقذ فريق الإغاثة الكوري الذي تم إرساله إلى تركيا المنكوبة بالزلزال رجلا في السبعينيات من العمر في منطقة "أنطاكيا" عاصمة ولاية "هاتاي" في الساعة السادسة والنصف من صباح أمس الخميس، وذلك بعد ساعة ونصف من انطلاق أعماله هناك. كما أنقذ الفريق الكوري أيضا رجلا في الأربعينيات من العمر، وابنته البالغة من العمر عامين بعد 3 ساعات من إنقاذ الرجل الأول.وقالت وزارة الخارجية إن الفريق أنقذ حتى الآن 5 أشخاص في زلزال تركيا.وكان الفريق الكوري قد اختار منطقة "أنطاكيا" أحد أكثر المناطق تضررا من الزلزال لممارسة أعمال الإنقاذ بناء على طلب الجانب التركي.وسوف تستمر عمليات الإنقاذ بواسطة فريق الإغاثة الكوري حتى يوم السابع عشر من فبراير الجاري، كما تدرس حكومة كوريا الجنوبية إرسال فريق إغاثة آخر إلى تركيا.ويتكون الفريق الكوري الموجود في تركيا حاليا من 118 عضوا، من بينهم مسؤول من وزارة الخارجية، و49 عضوا من وزارة الدفاع، و62 عضوا من الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، و6 أعضاء من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا".