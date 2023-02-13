كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات مشتركة لمكافحة الطائرات المُسيّرة

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أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات مشتركة الأسبوع الماضي لمواجهة التهديد المتزايد الذي تشكله طائرات كوريا الشمالية الصغيرة بدون طيار.ووفقا لسلاح الجو الأمريكي في كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد، أجرى البلدان الحليفان تدريبات مشتركة مضادة للطائرات المسيرة في قاعدة جوية أمريكية في "كون سان" بمقاطعة شمال جولا يوم الثلاثاء.وتضمنت التدريبات المشتركة التدرب على بنادق بدون طيار وبنادق هجومية من طراز "كيه 2 سي 1" في عملية محاكاة لإسقاط طائرات بدون طيار معادية، كما تضمنت التدريبات أيضا استعمال جهاز "درون باستر"، وهو عبارة عن جهاز تشويش للترددات اللاسلكية يمكنه تحييد طائرات العدو بدون طيار.ونشر الجيش الأمريكي صورا تظهر جنودا كوريين جنوبيين يستهدفون طائرات معادية بدون طيار في التدريبات.وكانت تلك التدريبات المضادة للطائرات المسيرة جزءا من التدريبات العسكرية المشتركة للبلدين الحليفين التي أجريت بدءا من يوم الأحد الماضي واستمرت حتى يوم الخميس في قاعدة "كون سان" الجوية.