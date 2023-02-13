الحكومة الكورية تطلق حملة لتشجيع استهلاك لحم البقر هان أوه

ستطلق الحكومة الكورية حملة ضخمة للترويج لاستهلاك اللحم البقري الكوري الممتاز "هان أوه"، حيث انخفضت أسعار الجملة بأكثر من 20 في المائة مؤخرا، بالمقارنة مع ما كانت عليه في العام الماضي.وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية أمس الأحد إنه اعتبارا من يوم الأربعاء، ستبيع أسواق "هانارو"، وهي سلسلة متاجر خصومات تضم حوالي 980 متجرا في جميع أنحاء البلاد، لحوم البقر "هان أوه" بأسعار أقل بنسبة 20 بالمائة من متوسط السعر على مدار العام.وتأمل الوزارة في أن يؤدي هذا الخصم إلى قيام تجار التجزئة الآخرين والمتاجر الإلكترونية على نطاق واسع بتخفيض أسعار "هان أوه" حتى يتمكن المستهلكون من الشعور بانخفاض الأسعار. وسوف تعمل الوزارة أيضا على تقليل عدد الماشية هان أوه بمقدار 140 ألفا حتى نهاية النصف الأول من عام 2023 لمنع زيادة المعروض.كما تخطط الحكومة الكورية للحصول على شهادة الحلال من الحكومة الماليزية، للحوم البقر الكورية في غضون النصف الأول من هذا العام من أجل تعزيز صادرات لحوم البقر.وقد بلغ عدد الماشية هان أوه في المزارع المحلية ثلاثة ملايين و580 ألفا هذا العام، مع انخفاض أسعار الجملة من لحم البقر هان أوه بنسبة 20.4% على أساس سنوي إلى 15 ألفا 904 وون للكيلوغرام الواحد.