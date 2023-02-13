بدء تطعيم الأطفال حتى 4 سنوات ضد فيروس كورونا اليوم

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اعتبارا من اليوم الاثنين، ستبدأ الحكومة الكورية في تطعيم الرضع والأطفال دون سن الخامسة ضد فيروس كورونا.ووفقا لإعلان صادر عن فريق العمل المسؤول عن التطعيم ضد فيروس كورونا أمس الأحد، ستكون التطعيمات متاحة بدءا من اليوم الاثنين لمن تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى.ويُنصح بشدة بأن يتم تطعيم الأطفال الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو الذين يعانون من أمراض كامنة.وسوف يتم استخدام لقاح فايزر، المصمم خصيصا للأطفال، لهذه الفئة العمرية. ويجب إجراء ثلاث جولات من التطعيم، مع فاصل زمني مدته ثمانية أسابيع بين كل جرعة.وسوف يتم تقديم التطعيمات لتلك الفئة العمرية في حوالي 840 مؤسسة طبية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 63 مستشفى عاما. وقد تم فتح باب الحجز المسبق لتلك الفئة العمرية في يوم 30 يناير.