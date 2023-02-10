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الاقتصادية

11.9 % زيادة في صادرات كوريا في أول 10 أيام من فبراير

Write: 2023-02-13 10:58:43Update: 2023-02-13 14:16:28

11.9 % زيادة في صادرات كوريا في أول 10 أيام من فبراير

Photo : YONHAP News

زادت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بأكثر من 10% في الأيام العشرة الأولى من شهر فبراير الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الصادرات 17.6 مليار في الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 11.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن متوسط الصادرات اليومية شهد انخفاضا بنسبة 14.5% في أول 10 أيام من فبراير، مع زيادة عدد أيام العمل بمقدار يومين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أما قيمة الواردات الكورية في الأيام العشرة الأولى من فبراير فقد بلغت 22.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 16.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبهذا يكون حجم العجز التجاري الكوري قد بلغ 4 مليارات و971 مليون دولار، بزيادة مقدارها مليار و403 ملايين دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي حجم العجز التجاري الكوري منذ بداية هذا العام وحتى يوم العاشر من فبراير الجاري 17 مليارا و622 مليون دولار.
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