إصابات كورونا الجديدة تسجل أقل مستوياتها منذ 33 أسبوعا

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وسط الاستقرار في حالة انتشار وباء كورونا في كوريا، بدأ عدد الإصابات الجديدة يشهد تراجعا كبيرا مؤخرا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5 آلاف و174 حالة، بانخفاض مقداره 673 حالة مقارنة بالرقم المسجل ليوم الأحد من الأسبوع الماضي.وبهذا تكون إصابات كورونا الجديدة قد سجلت أقل مستوياتها منذ 33 أسبوعا، أي منذ أن تم تسجيل 3 آلاف و419 إصابة يوم السابع والعشرين من شهر يونيو من العام الماضي.ومن بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 16 إصابة لدى الوافدين من الخارج.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة بمقدار 5 أشخاص، ليبلغ 263 شخصا.وزاد عدد الوفيات بمقدار 11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 33 ألفا و747 حالة وفاة حتى الآن.