تجاوز عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا 33 ألفا

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أفادت التقارير بأن عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة بمقياس ريختر في جنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا قد تجاوز 33 ألف شخص.ووفقا لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أمس الأحد، لقي 29 ألفا و605 أشخاص مصرعهم بسبب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد يوم الاثنين الماضي وتوابعه. وبإضافة ما لا يقل عن ثلاثة آلاف و574 حالة وفاة في سوريا، يكون إجمالي عدد القتلى في البلدين قد تجاوز 33 ألفا و179.وتجاوز العدد الإجمالي لعدد القتلى 31 ألفا في الزلزال الذي ضرب إيران المجاورة في عام 2003، مما يجعل الزلزال الأخير سادس أخطر كارثة طبيعية على مستوى العالم في القرن الحادي والعشرين، وفقا لوكالة رويترز.وتقول التقارير إن عدد القتلى بسبب الزلزال في سوريا أعلى بكثير من الرقم الرسمي ويرجع ذلك جزئيا إلى صعوبة تجميع البيانات وسط الحرب الأهلية المستمرة هناك.وقد عقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا في دمشق أمس الأحد حيث قدرت عدد القتلى في سوريا بتسعة آلاف وثلاثمائة حتى الآن.