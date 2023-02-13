نائب وزير الخارجية الكوري يرفض التنبؤ بموعد حل مشكلة تعويض العمل القسري

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قال النائب الأول لوزير الخارجية الكوري "تشو هيون دونغ" إنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة متى يمكن أن تتوصل سيول وطوكيو إلى إجماع حول قضية تعويض ضحايا العمل القسري في اليابان في زمن الحرب. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين عند وصوله إلى مطار دالاس الدولي بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الأحد، قال تشو إنه سيكون من الجيد التوصل إلى نتيجة سريعة بشأن هذه المسألة. ومع ذلك، سارع إلى القول إن كوريا الجنوبية ليست في وضع يمكّنها من تحديد متى ستكون قادرة على استكمال المفاوضات مع اليابان. وأشار إلى أنه تم إجراء الكثير من المحادثات حتى الآن بين الطرفين، حيث تمكنا من تضييق الخلاف في الآراء حول بعض المجالات، ولكن ليس في بعض المجالات الأخرى. وردا على سؤال حول المناطق المحددة التي لا تزال فيها الدولتان متباعدتين، رفض نائب الوزير التعليق بالتفصيل، لكنه قال إنه يجب التوصل إلى اتفاق شامل قبل أن يتمكن من الحديث عن ذلك. ويذكر أن كوريا الجنوبية واليابان تواصلان المفاوضات بشأن اقتراح سيول باستخدام مؤسسة عامة كورية لدفع تعويضات للضحايا الكوريين، الذين فازوا بدعاوى قضائية ضد شركتين يابانيتين. وقال تشو إن هذه القضية ستكون على الأرجح محور محادثاته مع نظيره الياباني "تاكيو موري"، عندما يجلسان على انفراد في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويزور تشو الولايات المتحدة لحضور اجتماع ثلاثي لنواب وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان. ومن المقرر أن يحضر المحادثات الثلاثية في واشنطن اليوم الاثنين قبل أن يعقد اجتماعات ثنائية منفصلة مع نظيريه الأمريكي والياباني.