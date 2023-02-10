الإبلاغ عن عشرات الآثار الجانبية للأقراص المضادة لفيروس كورونا

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تم الإبلاغ عن عشرات الآثار الجانبية بين أولئك الذين عولجوا بأدوية مضادة لفيروس كورونا عن طريق الفم في كوريا الجنوبية.ووفقا لوزارة الغذاء وسلامة الأدوية اليوم الاثنين، بلغ عدد الاستشارات حول الآثار السيئة للأقراص المضادة للفيروس 86 حالة حتى نهاية الشهر الماضي، بما في ذلك 78 حالة تتعلق بالأقراص التي تنتجها شركة فايزر "باكسلوفيد"، وثماني حالات تتعلق بشركة "ميرك".وقالت الوزارة إن تسع حالات أخرى تتعلق بأقراص باكسلوفيد قيد النظر حاليا.ومع ذلك، فإن الآثار الجانبية ليست مؤهلة حاليا للحصول على تعويضات من الحكومة بسبب عدم وجود قوانين ذات صلة. وعلى الرغم من اقتراح العديد من مشروعات القوانين لمراجعة قانون إدارة أزمة الصحة العامة وتمكين التعويض، فإن المداولات البرلمانية في هذا الشأن توقفت.ويذكر أنه منذ أن تم طرحها في كوريا كعلاج طارئ لفيروس كورونا في عام 2021، تم الإبلاغ عن أن هذه الحبوب المضادة للفيروسات تنتج طعما كريها في الفم وتسبب الإسهال وارتفاع ضغط الدم والدوخة، من بين عدد من الآثار الجانبية الأخرى.