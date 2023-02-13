أكثر من 500 ألف مشترك في التأمين الصحي يدفعون مبالغ إضافية بسبب الدخل الثانوي

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اتضح أن أكثر من 500 ألف مشترك في نظام التأمين الصحي الوطني الكوري يدفعون اشتراكات إضافية على أساس الدخل الثانوي. ووفقا لتقرير صادر عن هيئة التأمين الصحي الوطنية الكورية، تم تقديمه إلى النائب البرلماني "جونغ تشون سوك" عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، اليوم الاثنين، تكبد 552 ألفا و282 موظفا رسوم اشتراك إضافية بسبب الدخل الإضافي حتى نهاية العام الماضي.وأظهرت البيانات التي تضمنها التقرير أن هؤلاء المشتركين، الذين يمثلون ما نسبته 2.81% من إجمالي عدد المشتركين على أساس التوظيف في كوريا، يدفعون في المتوسط 200 ألف وون علاوة على مساهمتهم الأساسية.وقد ارتفع عدد الأفراد الذين انطبقت عليهم زيادة مستوى الاشتراك في التأمين الصحي تدريجيا من 182 ألفا و398 في عام 2019 إلى 246 ألفا و920 في عام 2021. ومع ذلك تضاعف العدد في العام الماضي بسبب التنقيحات التي أدخلت على نظام التأمين الصحي الوطني التي ألغت بشكل كبير الحد الأدنى لدفع رسوم المساهمة الإضافية على أساس الدخل الثانوي من 34 مليون وون إلى 20 مليون وون.