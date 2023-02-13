صافي شراء الأجانب للأسهم الكورية يصل إلى أعلى مستوى منذ 9 سنوات

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بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب للأسهم الكورية أعلى مستوى له منذ تسع سنوات، خلال الشهر الماضي.ووفقا لهيئة الإشراف المالي الكورية اليوم الاثنين، اشترى المستثمرون الأجانب في شهر يناير بـ6 تريليونات و15 مليار وون، أي ما يقرب من 5 مليارات دولار أمريكي، من الأسهم المدرجة محليا، بأكثر مما باعوه، وهو أعلى صافي شراء للأسهم منذ المستوى الذي تحقق في سبتمبر من عام 2013، البالغ 8.33 تريليون وون.واستحوذ المستثمرون الأجانب على ما يقرب من 6.38 تريليون وون من الأسهم المدرجة في بورصة كوسبي الرئيسية، لكنهم باعوا ما يقرب من 240 مليار وون من الأسهم في سوق كوسداك لشركات التكنولوجيا.وبحسب الجنسيات، اشترى المستثمرون من الولايات المتحدة أكبر عدد من الأسهم بقيمة تريليون و62 مليار وون، وتلاهم المستثمرون من لوكسمبورغ بقيمة تريليون و596 مليار وون، ثم البريطانيون بقيمة 948 مليار وون.وحتى شهر يناير الماضي، كان المستثمرون الأجانب يمتلكون 636 تريليون وون من الأسهم المحلية، أي بنسبة 26.9% من القيمة السوقية.