كوريا تزود تركيا بصور الأقمار الاصطناعية للمساعدة في الاستجابة للزلزال

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قررت الحكومة الكورية تزويد تركيا بالصور التي تلتقطها الأقمار الاصطناعية الكورية من أجل المساعدة في الاستجابة للزلزال.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أمس الأحد، إنهما تقومان بتوفير الصور التي تم التقاطها بواسطة القمرين الاصطناعيين التابعين لهما.وأوضحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنها بدأت في تزويد الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى بصور المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا، والتي يلتقطها قمرها الاصطناعي الخامس متعدد الأغراض، أكثر من مرة يوميا، منذ الساعة الخامسة من مساء يوم السابع من فبراير الجاري.ومن جانبها، قالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إنها بدأ في تزويد الهيئات التركية ذات الصلة، مثل وزارة الدفاع ووكالة الإطفاء والحكومة، بالصور التي يلتقطها قمرها الاصطناعي متوسط الحجم رقم 1 منذ يوم السبت الماضي.