الحزب المعارض الرئيسي يعتزم إجراء تحقيقات خاصة ضد السيدة الأولى

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صرح زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "بارك هونغ كون" بأن الحزب قرر إجراء تحقيقات بواسطة مدع خاص في الاتهامات بتورط السيدة الأولى "كيم كون هي" في قضية التلاعب بأسهم شركة "دويتشه موتورز".وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان اليوم الاثنين، أكد "بارك" أن الحكم الذي أصدرته المحكمة يوم الجمعة الماضي بشأن هذه القضية كان غامضا، ويدل على أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كانت غير كافية.وأدان "بارك" ما أسماه بـ"التواطؤ بين النيابة العامة والمحكمة والمكتب الرئاسي" من أجل حماية السيدة الأولى، وقال إنه يجب ألا يتم حظر أي شيء في السعي نحو تحقيق العدالة، وأنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إجراء تحقيقات بواسطة مدعٍ خاص.وكانت المحكمة قد أصدرت حكما على "كوان أوه سو" الرئيس السابق لشركة "دويتشه موتورز" بالسجن مع وقف التنفيذ بعد إدانته بالتلاعب في أسعار أسهم الشركة.ولفتت القضية انتباه الجمهور بعد أن زعم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي أن السيدة الأولى كانت متورطة فيها.كما ندد "بارك" بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة ضد الشخصيات المعارضة، بمن فيهم رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، وادعى أنها تستهدف القمع السياسي والانتقام.