عرض هدايا الملك كوجونغ لآخر قيصر روسي في متحف الكرملين

Photo : YONHAP News

تم عرض 5 من بين 17 هدية دبلوماسية بعث بها الملك "كوجونغ" آخر ملك مملكة تشوسون الكورية إلى القيصر الروسي "نيكولاس الثاني" لتهنئة بتتويجه في عام 1896، وذلك لأول مرة منذ 127 عاما.ومن بين الهدايا المعروضة، عملان للرسام "جانغ سونغ أوب" في مملكة تشوسون، وخزانة خشبية مزدوجة تقليدية سوداء ذات طابقين ومزينة بعروق اللؤلؤ، وتعبر عن مستوى الحرف اليدوية في أواخر عصر مملكة تشوسون في القرن التاسع عشر.وقد شارك في عملية ترميم عمليْ الرسام الكوري "جانغ" عددٌ من الخبراء في مجال ترميم الأعمال الفنية، منهم خبراء في الأكاديمية الروسية للعلوم.وقالت "مارينا برولوفا" التي شاركت في عملية ترميم أعمال الرسام "جانغ"، إنه كان من الصعب استعادة الشكل الأصلي لأن اللوحتين مصنوعتان من طبقات متعددة من الورق والحرير.كما أوضحت "إيلينا غاغارينا" رئيسة متحف الكرملين الروسي أن هدايا الملك "كوجونغ" الدبلوماسية ظلت مخزنة في مستودع الأسلحة داخل متحف الكرملين في موسكو دون الكشف عنها لمدة طويلة، لكن المتحف قرر ترميمها لعرضها أمام الجمهور.من جانبه قال السفير الكوري لدى موسكو "جانغ هو جين" إن هذا المعرض له معنى خاص لأنه سيتيح فرصة ثمينة للجمهور الروسي للتعرف على تاريخ الهدايا الدبلوماسية التي أرسلها الملك الكوري للقيصر الروسي.