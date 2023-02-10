السفارة الصينية تستعد لاستئناف إصدار التأشيرات قصيرة المدى للكوريين

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بدأت السفارة الصينية لدى سيول في الاستعداد لاستئناف إصدار التأشيرات للكوريين، وذلك في أعقاب استئناف الحكومة الكورية إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للصينيين منذ يوم السبت الماضي.وصرح مسؤول في السفارة الصينية في سيول للكي بي إس اليوم الاثنين بأن السفارة تجري حاليا استعدادات فنية لاستئناف إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للكوريين، لكنه رفض الإفصاح عن موعد محدد لاستئناف إصدار التأشيرات، وقال فقط إنه سيتم استئنافها قريبا.وكانت الصين قد توقفت عن إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للكوريين يوم العاشر من شهر يناير الماضي، ردا على القيود التي فرضتها الحكومة الكورية على إصدار تأشيرات للصينيين.وقد أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينغ" عن ترحيب بكين بقرار الحكومة الكورية بإلغاء القيود على الوافدين من الصين، وقالت إن الحكومة الصينية ستدرس اتخاذ إجراءات مماثلة.