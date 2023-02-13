الرئيس الكوري يتعهد ببذل جميع الجهود لمساعدة تركيا

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أمر الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" المسؤولين بتعبئة جميع الموارد المتاحة لمساعدة تركيا، وتعهد أيضا بدعم إعادة إعمارها للتعافي من آثار الزلزال المدمر الذي ضربها مؤخرا.وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي "لي دو وان" اليوم الاثنين إن الرئيس أصدر تلك التعليمات للوزارات بتعبئة جميع الموارد المتاحة لتوفير مواد الإغاثة وسرعة مناقشة المزيد من الإجراءات مع تركيا، وذلك خلال اجتماع مع كبار مساعديه.وأضاف أن السفير الكوري في تركيا سيلتقي مع رئيس وكالة إدارة الكوارث والطوارئ هناك لمعرفة ما هو مطلوب بالتفصيل على أرض الواقع.وأوضح المتحدث أن مجموعة ثانية من فريق الإغاثة الكوري ستغادر إلى تركيا على متن طائرة عسكرية يوم الخميس، ومعها 150 خيمة وأكثر من 2200 بطانية.وينتظر أيضا أن يسافر حوالي 300 من العاملين في القطاع الطبي الكوري إلى تركيا، من بينهم 29 شخصا مستعدون للسفر خلال أسبوع.وفي اجتماع منفصل مع رئيس الوزراء "هان دوك سو"، أكد الرئيس "يون" مرة أخرى على ضرورة تقديم الدعم لتركيا، لأنها "دولة شقيقة" ساعدت كوريا الجنوبية خلال الحرب الأهلية.