الرئيس يطالب بوقف اختبارات بي سي آر الإلزامية على القادمين من الصين

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أمر الرئيس الكوري "يون صوك يول" المسؤولين بمراجعة مسألة إلزامية إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل، بي سي آر، على المسافرين القادمين من الصين، حتى يتم ضمان عدم وجود عوائق أمام التبادلات الشعبية بين البلدين.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الأسبوعي أمس الاثنين مع رئيس الوزراء "هان دوك سو" في المكتب الرئاسي، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية استأنفت إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للقادمين من الصين بعد تباطؤ انتشار فيروس كورونا هناك.وبالإضافة إلى ذلك، طلب الرئيس يون من رئيس الوزراء مراجعة قواعد الهجرة في كوريا، بما في ذلك نظام تصاريح السفر الإلكتروني الكوري لتحفيز صناعة السياحة في البلاد وتعظيم المصلحة الوطنية وسط التحسن العام في وضع جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم.كما أمر الرئيس الحكومة بتقديم شرح كامل ومتقدم لتدابير السياسة حتى يتمكن الناس من الاستعداد للتغييرات.وناقش يون وهان أيضا محاولة كوريا لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 في بوسان. ودعا الرئيس إلى بذل جهود شاملة، بما في ذلك الأحزاب من المعسكريْن الحاكم والمعارض، والقطاعان الخاص والعام، وكذلك الحكومة المركزية والحكومات المحلية، من أجل الفوز بحق استضافة إكسبو، وقال إنه سيزور بوسان قريبا للنظر شخصيا في الحملة.