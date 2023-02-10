المكتب الرئاسي يدعو للامتناع عن إقحام الرئيس في انتخابات الحزب الحاكم

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شدد المكتب الرئاسي على ضرورة الامتناع عن إقحام الرئيس في القضايا ذات الصلة بسباق قيادة حزب "قوة الشعب" الحاكم.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول كبير في المكتب الرئاسي أمس الاثنين عندما طُلب منه التعليق على الصدام بين المتصدريْن في السباق، "كيم جي هيون" و"آن تشول سو".وكان كيم قد قال يوم السبت الماضي إنه إذا اصطدم من هم في السلطة بالقوى الناشئة حديثا، فقد يتم تدمير الحزب. ومن جانبه ندد "آن" بتصريحات كيم في اليوم التالي، وقال في منشور كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به إنه من غير المناسب أن يتحدث شخص ما يستهدف أن يكون رئيسا للحزب الحاكم، عن عزل رئاسي.وقال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي للصحفيين أمس الاثنين إنه من غير المناسب جر الرئيس المنشغل بشؤون الدولة إلى قضايا المؤتمر الوطني للحزب، موضحا أن المكتب الرئاسي أصدر هذه الرسالة عدة مرات.وفيما يتعلق بدعوات بعض نواب حزب قوة الشعب لمراجعة مبدأ الفصل بين الحكومة والحزب الحاكم، قال المسؤول إن موقف المكتب الرئاسي لم يتغير من حيث إنه من المرغوب فيه معالجة شؤون الحزب داخل الحزب.