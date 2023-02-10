فريق الإنقاذ الكوري في تركيا يتلقى الدعم من السكان هناك

Photo : YONHAP News

يتلقى فريق الإنقاذ الكوري الجنوبي الذي يؤدي عمليات إنقاذ في تركيا المنكوبة بالزلزال، دعما وتشجيعا نشطين من السكان هناك.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول أمس الاثنين إن الفريق يبذل جهودا شاملة للبحث عن الناجين وإنقاذهم، وسط استمرار توابع الزلزال ودرجات الحرارة شديدة البرودة والظروف القاسية بدون كهرباء أو ماء.وأضاف المسؤول أنه عندما يلتقي السكان المحليون في تركيا بعمال الإنقاذ الكوريين، فإنهم يهتفون بكلمات تشجيع تعني "الكوريون هم الأفضل" باللغة التركية.وأشار المسؤول إلى أن حكومة كوريا الجنوبية ستقدم الدعم حتى يتمكن الفريق من العمل هناك بأمان، بينما يعمل على تقديم المساعدة لجهود الإغاثة بالتعاون مع القطاع الخاص.وقد غادر فريق الإنقاذ المؤلف من 118 فردا، والذي يضم أطباء وعمال طوارئ طبية، إلى تركيا يوم الأربعاء الماضي، ويشترك في عمليات البحث والإنقاذ في مقاطعة "هاتاي" منذ يوم الخميس، حيث قام بإنقاذ ثمانية أشخاص واستخرج 18 جثة.