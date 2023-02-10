سيول وواشنطن وطوكيو تتفق على تعزيز التعاون ضد التهديد النووي الكوري الشمالي

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أكدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان التزامها بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، واتفقت على تعزيز التعاون الثلاثي لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.وأصدر النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية "تشو هيون دونغ" ونائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان" ونائب وزير الخارجية الياباني "تاكيو موري"، هذا الموقف في مؤتمر صحفي مشترك أمس الاثنين بعد محادثاتهم الثلاثية في واشنطن. وقال نائب الوزير "تشو" إن الدول الثلاث وافقت على الرد بصرامة على أي استفزاز من قبل كوريا الشمالية والعمل على نزع السلاح النووي منها بشكل كامل.وأضاف أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستنشئان موقفا دفاعيا قويا مشتركا لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية وأيضا تعزيز التعاون الثلاثي مع اليابان. وأكد نائب الوزير في الوقت نفسه أن باب الحوار لا يزال مفتوحا، وحث بيونغ يانغ على العودة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة نزع السلاح النووي.من جانبها قالت شيرمان إن التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وحلفائها في شرق آسيا لا يزال قويا، وهو ما سيردع كوريا الشمالية، وحثت النظام الحاكم في بيونغ يانغ على التخلي عن برنامج أسلحته النووية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.