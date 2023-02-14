إصدار مذكرة توقيف للمحاسب السابق لمجموعة سانغ بانغ أول

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أصدرت محكمة محلية مذكرة توقيف بحق المدير المالي السابق لمجموعة "سانغ بانغ أول"، المتهم بالتواطؤ في عمليات اختلاس وتحويل أموال غير قانوني إلى كوريا الشمالية، بواسطة رئيس المجموعة السابق "كيم صونغ تيه".وأصدرت محكمة منطقة "سو وان" أمس الاثنين مذكرة توقيف بحق المحاسب الذي تم تحديده فقط بلقب عائلته "كيم"، في عدة اتهامات، بما في ذلك انتهاك قانون معاملات الصرف الأجنبي في إجراء تحويلات إلى كوريا الشمالية. وقالت المحكمة إنه تم تأكيد التهم الموجهة إلى "كيم"، وأن المشتبه به قد يدمر الأدلة ويهرب.وقد أبلغ كيم النيابة في وقت سابق أنه لن يحضر جلسة الاستماع في المحكمة بشأن أمر التوقيف، مما سمح للمحكمة بأن تقرر ما إذا كانت ستوافق على اعتقاله بناء على تقديم النيابة للأدلة.وقد عمل كيم، وهو زوج الأخت الصغرى لـ"كيم صونغ تيه"، كرئيس للشؤون المالية في مجموعة "سانغ بانغ أول" لأكثر من عشر سنوات، ويشتبه في تورطه في شراء الأموال المرسلة إلى كوريا الشمالية عبر شركتين أسسهما رئيس المجموعة السابق "كيم صونغ تيه"، الذي يُتهم بتسليم أكثر من ثمانية ملايين دولار أمريكي لمسؤولين كوريين شماليين في عام 2019.