كوريا تعقد محادثات حول التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي العربي

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ستعقد كوريا الجنوبية جولة جديدة من المفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي العربي بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، اليوم الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية.وصرحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية بأن الجولة السابعة من المحادثات الرسمية لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي ستعقد لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الخميس في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.وخلال محادثات اتفاقية التجارة الحرة، تخطط كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة فتح الأسواق وتحسين البيئة التجارية وقواعد التجارة ومجالات التعاون الممكنة.وقال مفاوض كوري جنوبي من وزارة التجارة مشارك في مفوضات اتفاقية التجارة الحرة، إن كوريا الجنوبية تتوقع التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية، حيث ينتشر تأثير دبلوماسية القمة الناجحة لكوريا مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.يذكر أن مجلس التعاون الخليجي العربي يتكون من ست دول، هي: الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر والكويت.