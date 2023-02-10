البرلمان الكوري يتبنى قرارا بشأن زلزال تركيا وسوريا

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عقد البرلمان الكوري جلسة عامة اليوم تبنى فيها قرارا لإحياء ذكرى ضحايا الزلزال الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا، وللمطالبة بتقديم مساعدات لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة هناك.وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية للدبلوماسية والتوحيد "كيم تيه هو" أن القرار يستهدف إحياء ذكرى ضحايا الزلزال والإعراب عن التعازي والمواساة مع الشعبين التركي والسوري، إلى جانب التأكيد على ضرورة بذل جهود لتقديم مساعدات للإنقاذ السريع والتعافي من الأضرار.وأضاف أن القرار يحث الحكومة الكورية على تقديم مساعدات إنسانية والقيام بأنشطة إنقاذ سريعة على نحو يليق بمكانة كوريا الدولية، وبذل جهود لتأمين سلامة المقيمين والطلاب والمسافرين الكوريين هناك.يشار إلى أن القرار صدر بموافقة 228 عضوا، وامتناع عضو واحد عن التصويت، من بين 229 عضوا حضروا الجلسة.كما وافق البرلمان الكوري على خطة لجمع تبرعات مالية من أجل مساعدة أفراد الشعبين التركي والسوري الذين تعرضوا لأضرار بشرية ومادية كبيرة.وفي سياق متصل، وافق نواب البرلمان الكوري على جمع وتقديم ما يساوي 3% من مكافآتهم الخاصة لشهر فبراير الحالي إلى ضحايا الزلزال.