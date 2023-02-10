مباحثات كورية يابانية على مستوى نائب وزير

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عقدت كوريا الجنوبية واليابان مباحثات على مستوى نائب وزير الخارجية بعد ظهر أمس في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، بدأتا من خلالها مشاورات عالية المستوى بشأن قضية تعويض ضحايا العمل القسري في فترة الحكومة اليابانية الاستعمارية.وجاءت تلك المباحثات بين نائب وزير الخارجية الكوري "جو هيون دونغ" ونظيره الياباني "موري داكيو"، اللذين يقومان حاليا بزيارة للولايات المتحدة من أجل حضور المباحثات الثلاثية الكورية الأمريكية اليابانية على مستوى نائب وزير الخارجية.وقد انطلقت المباحثات بين المسؤوليْن الكوري والياباني في الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس في أحد الفنادق في واشنطن.وتركزت المباحثات، التي عقدت قبل مباحثات وزيري الخارجية الكوري والياباني على هامش مؤتمر مونيخ للأمن في ألمانيا، على تنسيق التعويضات من قبل طرف ثالث، والاستجابة المخلصة من الجانب الياباني في المفاوضات الخاصة بتعويض ضحايا العمل القسري.وكانت الحكومة الكورية قد طرحت مقترحا بحصول ضحايا العمل القسري على تعويضات من طرف ثالث يتمثل في صندوق لدعم ضحايا العمل القسري الياباني، ثم عقدت عدة جولات من المفاوضات على مستوى مدير مع الجانب الياباني فيما يتعلق بهذه القضية من أجل الحصول على موافقة طوكيو على مشاركة الشركات اليابانية المعنية في تمويل التعويضات، وتقديم اعتذار صادق.ويرى المراقبون أن عقد تلك المباحثات عالية المستوى على نحو متتالٍ يشير إلى دخول المفاوضات ذات الصلة إلى مرحلة حاسمة.