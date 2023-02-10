ترجمة الرواية الكورية بقالة ضيقة للقراء الأمريكيين

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من المتوقع أن يتم تقديم الرواية الكورية "بقالة ضيقة" التي كتبها الأديب "كيم هو يون"، والتي بيع منها أكثر من مليون نسخة، إلى القراء في الولايات المتحدة الأمريكية قريبا، حيث تم بيع حقوق نشرها بالإنغليزية إلى مجموعة "هاربر كولينز" للنشر، المشهورة عالميا.وبهذا يكون قد تم بيع حقوق نشر ترجمة تلك الرواية بـ11 لغة، إلى 13 دولة حول العالم.الجدير بالذكر أن مجموعة "هاربر كولينز" مشهورة بإصدار "قاموس كولينز" الإنغليزي، وهي تعتبر من أكبر شركات النشر في الدول الناطقة باللغة الإنغليزية، ولهذا من المتوقع أن يساعد عقد بيع حقوق نشر رواية الأديب الكوري "كيم" على زيادة شهرته الدولية.وتتناول رواية "بقالة ضيقة" قصص الجيران في أحد الأزقة في منطقة "تشونغ با دونغ" في سيول.واستفادة من رواج الرواية، يتم العمل حاليا على إنتاج مسرحية ومسلسل منها.