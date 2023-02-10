الحزب الحاكم يقول إن أغلبية المعارضة أدت إلى انهيار الديمقراطية البرلمانية

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قال زعيم التكتل البرلماني لحزب "قوة الشعب" الحاكم اليوم الثلاثاء إن الديمقراطية البرلمانية بدأت في الانهيار سريعا منذ أن حصل الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي على أغلبية ساحقة في الانتخابات العامة الأخيرة.وفي كلمته أمام البرلمان الكوري اليوم الثلاثاء، اتهم النائب عن حزب قوة الشعب "جو هو يونغ" الحزب الديمقراطي بتضييع الديمقراطية البرلمانية عن طريق عرقلة التعاون بين الحزبين.وأشار زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم إلى ترتيب الحزب الديمقراطي لـ"انشقاق زائف" لأحد نوابه في العام الماضي لكي يتمكن من حظر مشروع قانون يهدف إلى تجريد النيابة العامة من سلطات التحقيق من خلال إحدى اللجان البرلمانية.كما انتقد "جو" رئيس الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ"، الذي يخضع حاليا لتحقيقات النيابة العامة في اتهامات مختلفة بالفساد، لأن "لي" اتهم النيابة بالتورط في القمع السياسي وإهانة البرلمان من خلال إجراء تحقيقات معه.وأشار "جو" إلى القضايا المثيرة للجدل المتعلقة بالموظفين الحكوميين في إدارة "مون جيه إين" والقضايا المالية والتشريعية للإدارة السابقة، ووصف فترة رئاسة "مون" بأنها كانت "تاريخا من النفاق البعيد عن الديمقراطية أو الإنصاف".