السماح لمواطنين روس رفضوا التعبئة القسرية بالتقدم بطلبات للجوء إلى كوريا

Photo : YONHAP News

وافقت الحكومة الكورية اليوم على بعض طلبات اللجوء من عدد من الشباب الروس الذين كانوا قد وصلوا إلى كوريا الجنوبية هروبا من التعبئة القسرية في بلادهم وظلوا يقيمون في مطار إنتشون الدولي على مدار 4 أشهر.وتشمل تلك المجموعة 5 شباب، يقيمون حاليا في قاعة الوصول بمطار إنتشون الدولي، كانوا قد غادروا بلادهم في أعقاب إصدار الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أمرا بالتعبئة الإجبارية للحرب في أوكرانيا.ورغم أنهم وصلوا إلى كوريا هروبا من تلك التعبئة القسرية إلا أنهم لم يتمكنوا من التقدم بطلبات للجوء، ومن ثم ظلوا يقيمون داخل المطار على مدار 4 أشهر، منذ شهر أكتوبر الماضي، ثم قاموا بالتعاون مع جماعة كورية لحقوق الإنسان برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ذات الصلة، وأصدرت المحكمة حكما لصالحهم، تضمن إلغاء قرارعدم السماح لاثنين منهم بالتقدم بطلبات للجوء، والذي كان قد اتخذه مدير مكتب الهجرة في مطار إنتشون الدولي، لكن حكم المحكمة رفض دعوى قضائية رفعها شاب روسي آخر.وأعرب المدعون عن ترحيبهم بالسماح لاثنين منهم بالتقدم بطلبات اللجوء، وقالوا إنهم يخططون للتقدم بالتماس بشأن عدم السماح باللجوء لواحد منهم، بينما يستعد الاثنان المتبقيان لرفع دعوى قضائية منفصلة لاحقا.