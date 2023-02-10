انعقاد الحوار العسكري الأول بين كوريا وحلف الناتو

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صرحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية بأنها نظمت الحوار العسكري الأول مع حلف شمال الأطلنطي "ناتو" الذي عقد على مدار اليوم وأمس في كوريا، موضحة أن هذه الجولة استهدفت تعزيز فهم الناتو للوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية وتفعيل التبادلات والتعاون بين الطرفين.وكان الجانبان قد اتفقا على تنظيم حوارات منتظمة بينهما بعد زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية إلى مقر الحلف في شهر نوفمبر من عام 2021، ثم زيارة رئيس لجنة الشؤون العسكرية التابعة للناتو إلى كوريا في شهر أبريل من العام الماضي.وناقش الطرفان في الحوار الأخير إجراءات التعاون بينهما مع توضيح استراتيجية كل منهما، كما قيّما نتائج التعاون واتجاهاته المستقبلية.كما قام وفد الناتو بزيارة إلى المنطقة منزوعة السلاح، شملت جولة في مركز المراقبة وقاعة المؤتمرات الرئيسية للجنة الهدنة العسكرية في منطقة بان مون جوم، من أجل فهم الوضع الأمني ​​الخطير في شبه الجزيرة الكورية وحقيقة الانقسام بين الكوريتين.وأعرب الوفد عن تشجيعه للجنود هناك الذين يحرسون السلام والاستقرار في المنطقة.