وزير الدفاع الصيني يهنئ كوريا الشمالية بذكرى تأسيس جيشها

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بعث وزير الدفاع الصيني برسالة تهنئة إلى نظيره الكوري الشمالي بمناسبة الذكرى السنوية على تأسيس القوات المسلحة الكورية الشمالية الأسبوع الماضي.وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة، اليوم الثلاثاء، أرسل وزير الدفاع الصيني "وي فينغي" بالرسالة إلى وزير الدفاع الكوري الشمالي "كانغ سون نام" بعد العرض العسكري الذي نظمته كوريا الشمالية يوم الأربعاء الماضي بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس الجيش الشعبي الكوري الشمالي.وقال "وي" في رسالته إن العلاقات الودية التقليدية بين البلدين دائمة وأن العلاقات الثنائية تدخل حقبة تاريخية جديدة في السنوات الأخيرة تحت قيادة الحزبين ورئيسيْ البلدين. كما قال وزير الدفاع الصيني إن العلاقات العسكرية بين بكين وبيونغ يانغ جزء مهم من العلاقات الثنائية، وهي تتطور بقوة.وقالت الوكالة إن "وي" أبدى استعداده لتعزيز العلاقات الودية بين جيشي البلدين وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.وتعتبر تلك الرسالة ردا على رسالة مماثلة من قبل وزير الدفاع الكوري الشمالي آنذاك "ري يونغ كيل" في أغسطس من العام الماضي، الذي أرسل رسالة تهنئة إلى "وي" بمناسبة الذكرى الـ95 على تأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني.