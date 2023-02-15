الرئيس التنفيذي لشركة هايب يتعهد بضمان استقلالية إس إم

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قال "بارك جي وان" الرئيس التنفيذي لوكالة "هايب" الراعية لفرقة "بي تي إس"، إن شركته ستضمن استقلالية منافستها "إس إم" بعد تم الاتفاق على أن تصبح "هايب" المساهم الأكبر في "إس إم".ووفقا لمصادر مطلعة أمس الثلاثاء، قال "بارك" خلال إحاطة عقدت في اليوم السابق لموظفي "هايب"، إن "لي سو مان" مؤسس "إس إم" سوف يبتعد عن الإدارة.وقد تم عقد تلك الإحاطة لتبادل المعلومات الدقيقة مع الموظفين بعد أن أعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها سوف تستحوذ على 14.8% من أسهم شركة إس إم لتصبح أكبر مساهم فيها. ونُقل عن بارك قوله خلال الاجتماع إن هايب تحترم إرث إس إم وستضمن استقلاليتها وأن هايب أثبتت بالفعل نظامها متعدد العلامات.كما أكد على أن هايب ستقدم الدعم للحفاظ على القيمة الفريدة لشركة إس إم وتوسيعها. وفيما يتعلق بالمسار المستقبلي لمؤسس إس إم، قال بارك إن لي لن يشارك في الإدارة أو الإنتاج ولن يأخذ المزيد من العوائد.كما توقع بارك أن اللاعبين الرئيسيين في صناعة الكيبوب بمن في ذلك المعجبون والفنانون وموظفو الشركتين، سوف يستفيدون من عملية الاستحواذ.